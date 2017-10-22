Жертвами ДТП с участием фургона в Марокко стали шесть человек

2017-10-22 05:39 | www.trend.az | 5

По меньшей мере шесть человек погибли и еще 16 получили ранения в субботу в результате столкновения микроавтобуса и автоцистерны недалеко от марокканского города Асила, передает ТАСС со ссылкой на агентство Синьхуа.

По его данным, в микроавтобусе находились 22 пассажира.

Причиной столкновения стало превышение скоростного режима одним из транспортных средств.

Агентство отмечает, что в 2016 году жертвами ДТП в этой североафриканской стране стали более 3,5 тыс. человек.