Президент Ильхам Алиев довел до внимания участников саммита D-8 значимые факты о Нагорном Карабахе - депутат

2017-10-22 06:01 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Приглашение Президента Азербайджана Ильхама Алиева на IX Саммит восьми развивающихся стран Организации экономического сотрудничества D-8 является результатом растущего политического и экономического авторитета нашей страны в мире. Об этом Trend в субботу сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Айдын Гусейнов.

Депутат отметил, что участвующие на саммите восемь стран охватывают большую географию.

"Торговый оборот D-8 уже планируют довести от 100 миллиардов долларов до 500 миллиардов. Это свидетельствует о том, что организация имеет большой потенциал. Принимающий участие на саммите Президент Ильхам Алиев рассказал о достижениях Азербайджана и в то же время проинформировал о реалиях Азербайджана, в частности, об оккупации Арменией азербайджанских земель. Глава государства еще раз изложил позицию Азербайджана в этом вопросе. Президент еще раз подчеркнул, что территориальная целостность Азербайджана никогда не может быть предметом переговоров, оккупированные территории Азербайджана должны быть безоговорочно освобождены. Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан не даст создать вторые армянские земли на территории Азербайджана", - сказал Гусейнов.

Он также отметил, что это собрание в целом должно высоко оцениваться.

"Президент Ильхам Алиев довел до внимания участников собрания еще один важный факт в связи с Нагорно-карабахским конфликтом. Президент отметил, что несмотря на то, что Армения объявляет себя другом некоторых мусульманских стран, они выступают против Исламской религии, разрушают мечети. Армяне на оккупированных территория уничтожают все Исламские и относящиеся к тюркскому миру памятники. Как в таком случае Армения может стать другом для Исламских государств? Президент Ильхам Алиев довел до внимания участников саммита эти факты и призвал быть внимательным в этом вопросе", - сказал депутат.

Отметим, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев по приглашению Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в качестве особого гостя принял участие в IX Саммите восьми развивающихся стран Организации экономического сотрудничества (D-8), который прошел в пятницу у Стамбуле.

(Автор: Самир Али)