Саакашвили заявил о депортации своих соратников из Украины

2017-10-22 05:51 | www.apa.az | 4

Экс-президент Грузии и лидер украинского "Движения новых сил" Михаил Саакашвили сообщил о задержании и депортации в Грузию своих соратников, передает АПА со ссылкой на РИА Новости.

"Моего друга… Давида Макишвили, а также моих бывших охранника и водителя (…) выслали в Грузию на спецрейсе, самолетом Национальной гвардии Украины ", — написал Михаил Саакашвили на своей странице в Facebook.

Ранее в субботу Саакашвили заявил, что вооруженные люди в Киеве похитили бывшего начальника его охраны Георгия Рубашвили, а Макишвили еще один соратник Михаил Абзианидзе не выходят на связь.