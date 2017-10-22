У стран СНГ большой потенциал для использования e-money в международной торговле - российский эксперт

2017-10-22 08:00 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Страны СНГ обладают большим потенциалом для использования электронных денег в международной торговле, считает эксперт Фонда экономических исследований, президент международного фонда "Человечество", эксперт в области цифровой экономики и криптовалют, профессор Руслан Макаров.

"Этот вопрос намного актуальнее, чем все другие экономические инициативы. Макроэкономика, в том числе стран СНГ, исчерпала свои возможности. Монетарная политика, как в отдельно взятых странах, так и на глобальном уровне приводит только к возникновению новых кризисов. Поэтому возникновение новых денежных отношений могло бы разорвать контуры нынешних экономических и финансовых проблем", - сказал в интервью Trend Макаров.

Как отметил эксперт, подобная система взаимоотношений будет идти в обход банков и системы SWIFT, соответственно в процессе денежных электронных взаимоотношений также не будут участвовать такие институты, как Федеральная резервная система США.

"Несмотря на наличие определенных препятствий со стороны некоторых международных организаций и участников банковского рынка, компании вроде VISA и MasterCard, которые также действуют в банковском секторе, в срочном порядке стараются наладить взаимоотношения с электронными деньгами и цифровой экономикой", - сказал собеседник агентства.

В то же время, как отметил эксперт, страны, вроде Азербайджана не обладают законодательством, регулирующим отношения криптовалют, электронных денег и населения, поэтому формирование законодательства на данном этапе должно стать одной из приоритетных задач.

"В случае с Азербайджаном есть один важный момент, который я не встречал в других странах. Здесь, как правительство, так и общество готово к внедрению электронных денег. Обычно, либо правительство блокирует подобные инициативы, либо общество не готово к их использованию, но в Азербайджане ситуация совсем иная", - сказал эксперт.

При этом, по мнению Макарова, появление электронных денег не должно восприниматься в качестве угрозы для Центральных банков: "Правильнее сказать, что внедрение электронных денег ставит центральные банки в рамки новых условий работы. Стоит добавить, что директива 2009/110 Евросоюза разделяет функции финансово-технологических компаний [fintech-компаний] и банков, таким образом, первые - не могут заниматься кредитованием, а вторые - не могут заниматься эмиссией электронных денег. Электронные деньги никоим образом не противопоставляются фидуциарным деньгам. В экономическую систему отношений просто добавляется иная система учета с более правильными взаимоотношениями с государством и налоговыми органами. Электронные деньги могут помочь оздоровить экономику".

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)

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