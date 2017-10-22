Пакистан договаривается с Азербайджаном о подключении к коридору "Север-Юг - посол

2017-10-22 08:00 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Баку и Исламабад ведут переговоры о подключении Пакистана к проекту транспортного коридора "Север-Юг", сказал Trend посол Пакистана в Азербайджане Саид Хан Мохманд.

По его словам, Исламабад и Баку активно обсуждают транспортные проекты.

"Даже во время недавнего визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Пакистан стороны обсудили вопрос о соединении транспортного коридора "Север-Юг" с пакистанским портом Гвадар, а затем с Китайско-Пакистанским экономическим коридором (КПЭК). Потому что это обеспечит тесный доступ Азербайджана к Китаю. Переговоры по этому вопросу продолжаются, и мы осуществляем определенную переписку", - сказал дипломат.

Посол отметил, что транспортный коридор "Север-Юг" и КПЭК предоставляют прекрасные возможности для расширения экономических связей между странами региона.

"Как только будет готова железная дорога Казвин-Решт-Астара, являющаяся частью коридора "Север-Юг", мы получим прямое железнодорожное соединение с Пакистаном, так как он и Иран уже связаны железной дорогой. После завершения процесса соединения начнется процесс развития торговли в Азербайджане, Иране и Пакистане", - сказал Мохманд.

Транспортный коридор "Север-Юг" призван соединить Северную Европу с Юго-Восточной Азией, в том числе объединить железные дороги Азербайджана, Ирана и России. На первом этапе по коридору планируется транспортировать пять миллионов тонн грузов в год, а в дальнейшем - более 10 миллионов тонн грузов.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Хазар Ахундов)

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