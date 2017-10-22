ЦИК Грузии обнародовал предварительные итоги выборов

2017-10-22 09:30 | www.oxu.az | 4

ЦИК Грузии обнародовал предварительные итоги выборов в органы местного самоуправления.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, согласно подсчетам бюллетеней 167 избирательных участков из 737, кандидат от правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе набрал 51,4%, кандидат оппозиционного Единого Национального Движения Заал Удумашвили - 16,68%, независимый кандидат Алеко Элисашвили 16,6%, кандидат оппозиционной «Европейской Грузии» Элене Хоштария 7,39%, кандидат партии «Альянс патриотов» Ирма Инашвили 3,27% и т.д.

ЦИК также обнародовал предварительные итоги голосования не только по Тбилиси, но и по Батуми, Кутаиси, Рустави и Поти. Согласно подсчетам бюллетеней, на посты глав администраций районов и городов лидируют кандидаты от правящей партии.

Согласно предварительным данным по пропорциональной системе правящая партия набрала 57,3% голосов, ЕНД – 15,54%, Европейская Грузия – 10,46%.

A.M.