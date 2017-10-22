В Азербайджане творческому составу будут выплачивать гонорар за телетрансляцию фильмов

2017-10-22 09:35 | www.oxu.az | 4

За трансляцию аудиовизуальных произведений по телевидению творческому персоналу этих произведений будет выплачиваться гонорар.

Как сообщает Oxu.Az, это предусмотрено в изменениях Кабмина в решение «О минимальных размерах авторских гонораров за публичное исполнение произведений литературы и искусства».

Согласно изменениям, творческому персоналу аудиовизуальных произведений должен быть выплачен гонорар в размере 0,5% (за счет поступлений в бюджет от рекламы, спонсоров или других источников).

Определен также порядок распределения гонорара среди творческого состава за трансляцию аудиовизуальных произведений по телевидению.

17% от суммы денежных сборов за художественные фильмы распределяется среди следующих членов творческого состава – автору сценария и режиссеру-постановщику по 6%, оператору-постановщику и художнику-постановщику – по 2%, композитору – 1%.

18% от суммы денежных сборов за музыкальные фильмы - автору сценария и режиссеру-постановщику по 6%, оператору-постановщику, художнику-постановщику, композитору – по 2%.

17% от суммы денежных сборов за мультипликационные фильмы - автору сценария 4%, режиссеру-постановщику - 6%, оператору-постановщику – 2%, художнику-постановщику – 4%, композитору – 1%.

16% от суммы денежных сборов за документальные и научно-популярные фильмы - автору сценария 4%, режиссеру-постановщику - 6%, оператору-постановщику – 4%, художнику-постановщику и композитору – по 1%.

A.M.