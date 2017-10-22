Эксперты исключили смерть Нобелевского лауреата Пабло Неруды от рака – ВИДЕО

2017-10-22 09:48 | www.oxu.az | 4

Чилийский поэт Пабло Неруда умер не от рака – вопреки тому, что указано в его свидетельстве о смерти. К такому заключению пришла международная группа экспертов, обнаружившая в останках поэта «новый токсин».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Euronews TV, этот вывод, прозвучавший на пресс-конференции в Сантьяго, может стать подтверждением версии, согласно которой Неруда был убит.

Впрочем, работа экспертов ещё не завершена. Говорит Аурелио Луна, криминалист: «Необходимо провести исследования в области микробной геномики и попытаться установить, могли ли эти бактерии вызвать смерть поэта. Следует также выяснить, имеем ли мы дело с бактериями, модифицированными в лаборатории для использования в качестве биологического оружия, или это другой тип бактерий».

Четыре года назад по решению суда была произведена эксгумация тела поэта для выяснения причин его гибели. Пабло Неруда скончался в 1973 году, сразу после военного переворота в Чили.

A.M.