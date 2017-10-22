Выступление Президента Ильхама Алиева на саммите D-8 было направлено на конкретные цели - депутат

2017-10-22 09:51 | www.trend.az | 5

Выступление Президента Азербайджана Ильхама Алиева на саммите D-8 было направлено на конкретные цели. Об этом Trend сказал депутат милли меджлиса Таир Керимли.



БАКУ /Trend/ - Депутат отметил, что основную часть своего выступления на заседании глава государства посвятил армяно-азербайджанскому, нагорно-карабахскому конфликту и направил в сторону, которая мешает разрешению конфликта.

"Президент Ильхам Алиев отметил, что желающей показать себя другом мусульманских стран Армении никогда нельзя верить. Глава государства сказал, что некоторые государства, на словах осуждающие Армению как агрессора, на самом деле дружат с этой страной и это неправильно. Некоторые мусульманские страны открыто занимаются этим", - отметил депутат.



Таир Керимли сказал, что участие Азербайджана на саммите D-8 имеет очень большое значение для нашей страны.

"Голос Азербайджана, который был услышан в международном масштабе, наряду с крупными мусульманскими государствами с населением более 100 миллионов, является большим достижением. Один важный момент заключается в том, что Организация Объединенных Наций уже признает и придает значение формату D-8, принятые D-8 решения и резолюции, становятся обязательными вопросами обсуждений в ООН. Я думаю, что совещание, пересечения с руководителями других стран были очень полезными для Азербайджана", - сказал депутат Таир Керимли.



Отметим, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев по приглашению Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в качестве особого гостя принял участие в IX Саммите восьми развивающихся стран Организации экономического сотрудничества (D-8), который прошел в пятницу у Стамбуле.

(Автор: Самир Али)