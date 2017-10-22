Чем закончилось выступление участницы из Азербайджана на проекте "Ты супер! Танцы"? (ФОТО, ВИДЕО)

2017-10-22 10:49 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend Life/ - На российском телеканале НТВ представлен очередной выпуск проекта "Ты супер! Танцы", в ходе которого выступила представительница Азербайджана Севда Фатуллаева, сообщает Trend Life.

Севда Фатуллаева - увлекается танцами с самого детства, ее любимые стили - индийские, народные и современные. Помимо танцев, Севда очень любит читать и слушать музыку. Но все же танцы - ее главное увлечение, и в будущем девочка мечтает связать свою жизнь именно с ними.

Несмотря на то, что выступление Фатуллаевой члены жюри - Егор Дружинин и Евгений Папунаишвили оценили положительно, участница не прошла во второй тур танцевального проекта.

Международный детский танцевальный конкурс "Ты супер! Танцы" дает шанс талантливым юным танцорам, оставшимся без попечения родителей, заявить о себе. Участники шоу - воспитанники детских домов, школ-интернатов, дети из приёмных и опекунских семей из разных уголков России и стран СНГ и Балтии.

Азербайджан на конкурсе представляют Аббасгулу Сафаров, Илькин Гусейнов, Севиндж Бехбудова, которые прошли во второй тур проекта.

Генеральный продюсер телеканала НТВ - Тимур Вайнштейн. Ведущий проекта - заслуженный артист России Александр Олешко. Судейские кресла в проекте занимают профессионалы танцевальной и телевизионной индустрии: хореограф с мировым именем Егор Дружинин, ведущая солистка Большого театра Кристина Кретова, известный хореограф Евгений Папунаишвили, актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк.

(Автор: Джани Бабаева)