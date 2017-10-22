В России пять человек погибли при столкновении двух легковушек

2017-10-22 11:43 | www.apa.az | 2

Пять человек погибли в ночь на воскресенье при столкновении автомобилей Kia и ВАЗ-21074 в Аргаяшском районе Челябинской области.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается на сайте ГУМВД России по региону.

“В ночь на 22 октября на территории Аргаяшского района произошла автомобильная авария, в которой погибли пять человек. На 28-м километре автодороги Долгодеревенское — Кыштым столкнулись идущие во встречных направлениях автомобили Kia Ceed и ВАЗ-21074”, — говорится в сообщении.

Как уточняется, на месте ДТП погибли водитель Kia, а также трое пассажиров ВАЗ. По информации полиции, находившийся за рулем автомобиля ВАЗ житель Аргаяшского района и еще один его пассажир с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в районную больницу. Позже водитель скончался в больнице, отметили в ГУМВД.