Восточный танец Севды Фатуллаевой на сцене «Ты супер! Танцы» – ВИДЕО

2017-10-22 11:42 | www.oxu.az | 5

Воспитанница детского дома номер 3 Севда Фатуллаева, участвующая в совместном проекте НТВ «Ты супер! Танцы», не смогла пройти во второй тур проекта.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на sputnik.az, на большой сцене международного танцевального проекта «Ты супер! Танцы» азербайджанский участница Севда Фатуллаева исполнила восточный танец под песню известного турецкого исполнителя Таркана. Номер был наполнен элементами ориенталя и пластики.

Члены жюри — хореограф и режиссер театральных постановок Егор Дружинин, балерина и ведущая солистка Большого театра Кристина Кретова, хореограф Евгений Папунаишвили и актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк выразили надежду, что смогут увидеть Севду в следующих проектах.

A.M.