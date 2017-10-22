В России пять человек погибли при столкновении двух легковушек

2017-10-22 11:53 | www.trend.az | 4

Пять человек погибли в ночь на воскресенье при столкновении автомобилей Kia и ВАЗ-21074 в Аргаяшском районе Челябинской области, передает РИА Новости со ссылкой на сайт ГУМВД России по региону.



"В ночь на 22 октября на территории Аргаяшского района произошла автомобильная авария, в которой погибли пять человек. На 28-м километре автодороги Долгодеревенское - Кыштым столкнулись идущие во встречных направлениях автомобили Kia Ceed и ВАЗ-21074", - говорится в сообщении.

Как уточняется, на месте ДТП погибли водитель Kia, а также трое пассажиров ВАЗ. По информации полиции, находившийся за рулем автомобиля ВАЗ житель Аргаяшского района и еще один его пассажир с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в районную больницу. Позже водитель скончался в больнице, отметили в ГУМВД.