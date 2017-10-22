Самолет, вернувшийсяся в аэропорт Астаны прибыл в Баку

2017-10-22 12:16 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Самолет, сделавший незапланированную посадку в аэропорту Астаны из-за проблемы с навигационным оборудованием прибыл в Баку, сообщили Trend в воскресенье в AZAL.

Согласно информации самолет сел в Международном аэропорту Гейдар Алиев в 11:00 по бакинскому времени.

Отметим, что самолет, выполнявший рейс из Астаны в Баку 21 октября, вернулся в аэропорт казахстанской столицы из-за проблемы с навигационным оборудованием.

По данным, на борту самолета находились 90 пассажиров.