Деньги, любовь, обман: премьера спектакля "Петербургский ростовщик" в Баку (ФОТО)

2017-10-22 12:34 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанского государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна состоялась премьера спектакля "Петербургский ростовщик" по мотивам одноименного водевиля Николая Некрасова, сообщает Trend Life.

В самом начале спектакля герой постановки Потап Иванович Лоскутков произносит строки: "Было года мне четыре, как отец сказал: "Вздор, дитя мое, всё в мире! Дело - капитал!". Эти строки определяют цель в жизни героя - человека алчного, корыстного, готового на все ради наживы. Для Лоскуткова, который в любой ситуации преследует свою выгоду, существует только одна, истинная ценность – ДЕНЬГИ. Даже дочь Лизу он не выдаст замуж пока не получит от жениха выкуп. Однако и возлюбленный Лизы, Иван Федорович Налимов, оказался не промах, он придумывает хитроумную комбинацию, чтобы обставить будущего тестя.

Страсти в этой сценической истории кипят не шуточные. Здесь и интрига, которую, как заправский мастер, придумывает молодой герой, и искренние неподдельные чувства любви, и жутко меркантильный интерес. Так кто же, в конце концов, предстанет перед зрителем: безобидный весельчак, или изобретательный садист? Интрига сохраняется, страсти накаляются. История про петербургского ростовщика для кого поучительная, а для кого и романтическая, ведь если бы не любовь, то все могло бы быть иначе…

В жанровом определении режиссера-постановщика Владимира Даная, сюжет спектакля представлен как "ограбление в 17 явлениях". Все кто работал над постановкой увлеченно экспериментирует со словом Некрасова, с каскадом сменяющих друг друга явлений, трансформирующимся художественным пространством, светом, звуком.

Очень интересно выполнены декорации спектакля – минимализм на сцене: белые стены, вешалка с вещами, отданными под залог, и картина с собаками, вокруг которой и разворачивается все действо. Очень необычным режиссерским решением стал диалог Лоскуткова с Богом. В ходе спектакля ростовщик не раз обращается к высшим силам, и получает ответ посредствам "бегущей строки", установленной над сценой.

Спектакль прошел на одном дыхании. Актерская игра достойна самых высоких похвал. Конечно, особых аплодисментов достоин главный герой в исполнении Юрия Омельченко. Его Лоскутков был неотразим.

Премьера нового спектакля прошла на ура!

Отметим, что спектакль – является совместным международным проектом театра и Российского государственного театрального агентства при министерстве культуры России.

Режиссер-постановщик спектакля - Владимир Данай (Москва, Россия), художник-постановщик - Ольга Кузнецова (Москва, Россия), композитор – Эльдар Бабаев (Азербайджан).

В спектакле заняты актеры Государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна - Юрий Омельченко, Фарида Нестеренко, Мурад Исмайлов, Максуд Мамедов, Алексей Сапрыкин, Фарид Бахрамов, Людмила Сапрыкина, Натик Гусейнов, Илькин Мехтиев.

(Автор: Джани Бабаева)