Каха Каладзе стал мэром Тбилиси

2017-10-22 13:01 | www.apa.az | 4

Бывший капитан сборной Грузии по футболу Каха Каладзе одержал победу на выборах мэра Тбилиси.

Как передает АПА, об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ЦИК Грузии.

По итогам подсчета голосов со всех 737 избирательных участков в Тбилиси, Каладзе набрал 51,06 процента голосов. За кандидата от правящей партии “Грузинская мечта” проголосовали более 203 тысяч человек.

На втором месте (17,46 процента) оказался независимый кандидат Алеко Элисашвили, а на третьем — кандидат от партии “Единое национальное движение” Заал Удумашвили, набравший 16,53 процента. На выборах мэров городов и муниципалитетов Грузии кандидату для победы необходимо набрать более 50 процентов голосов.

Каха Каладзе — грузинский политик, в прошлом футболист, игравший на позиции защитника в тбилисском и киевском “Динамо”, “Милане” и “Дженоа”. Его считают одним из лучших футболистов страны, также он является единственным в Грузии, кто дважды выигрывал Лигу чемпионов. Политическую карьеру Каладзе начал в партии “Грузинская мечта”, в 2012 году его назначили министром энергетики.