Президент США планирует рассекретить документы об убийстве Кеннеди

2017-10-22 15:05 | www.apa.az | 4

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил о намерении снять гриф секретности с ряда документов, касающихся убийства экс-президента Джона Кеннеди.

Как передает АПА, об этом он написал на своей странице в соцсети Твиттре

“При условии получения большей информации, я, как президент, позволю открыть давно засекреченые документы, касающиеся убийства Джона Ф. Кеннеди”, - написал Трамп.

Как известно, 35-й Президент США был убит 22 ноября 1963 года. Его застрелили двумя выстрелами во время поездки в Даллас. Первая пуля попала лидеру США в шею сзади и вышла спереди из горла, вторая попала в голову и вызвала разрушение костей черепа в затылочной части, а также повреждение мозгового вещества. Президент Кеннеди был доставлен в медицинское учреждение, где спустя 30 минут после покушения в опереационно была констатирована его смерть.

Ли Харви Освальд, который был арестован по подозрению в убийстве, был застрелен через два дня в полицейском участке жителем Далласа Джеком Руби. Руби также в итоге скончался в местах лишения свободы.