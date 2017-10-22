В результате провокации Армении погиб военнослужащий Вооруженных сил Азербайджана

2017-10-22 16:12 | www.apa.az | 4

22-го октября в результате нарушения режима прекращения огня подразделениями вооруженных сил Армении, погиб военнослужащий Вооруженных сил Азербайджана, солдат Зейналов Джаббар Фируддин оглы.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Минобороны, руководство Министерства Обороны выражает глубокое соболезнование родным и близким шехида!

В последние дни представители различных властных структур Армении, в том числе министр иностранных дел Эдвард Налбандян, выступали с ложными и клеветническими заявлениями о якобы гибели армянского военнослужащего в результате огня с азербайджанской стороны. Распространенные позже сообщения о том, что армянский военнослужащий погиб от выстрела своего же сослуживца, еще раз доказывает необоснованность подобных заявлений высокопоставленных лиц Армении, является доказательством криминализации армии противника и царствующего в нем хаоса.

Подобными лицемерными и безответственными заявлениями руководство Армении пытается формировать у международной общественности и армянского народа ложное мнение о реальной ситуации на линии противостояния войск, а также оправдать свои провокации и избежать ответственности.

Министерство Обороны заявляет, что вся ответственность за провокацию противника на линии фронта ложится на криминальное военно-политическое руководство Армении.