Саакашвили на митинге возле Рады призвал ликвидировать Нацгвардию Украины и СБУ - ОБНОВЛЕНО

2017-10-22 17:50 | www.apa.az | 4

Национальная гвардия Украины обслуживает интересы власти, поэтому должна быть ликвидирована.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом заявил бывший губернатор Одесской области и лидер партии “Рух новых сил”, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, выступая в воскресенье на митинге у здания парламента страны.

Он выразил возмущение тем, что на нужды Нацгвардии выделяется в 2,5 раза больше средств, чем на украинскую армию. Саакашвили заявил, что “эти деньги нужно отдать украинским гражданам”. Бывший грузинский президент также выступил за упразднение Службы безопасности Украины и создание “эффективной службы внешней разведки”.

Саакашвили обвинил главу государства Петра Порошенко в чрезмерном обогащении на фоне того, что экономика страны растет очень медленно

Экс-губернатор обвиняя Порошенко в том, что с его подачи на Украине осуществляются репрессии против соратников Саакашвили.

Также на митинге у здания украинского парламента Саакашвили призвал продолжать протест, несмотря ни на что. “Мы будем продолжать, даже если меня кто-то скрутит, схватит, мы продолжаем эту борьбу. Они не смогут нас победить”, - сказал лидер партии.

Саакашвили сообщил, что со следующей недели меняется формат протеста, теперь он будет более "информативным". "Необходимо перестроить эту площадку. У нас тут будут выставочные стенды, семинары, дискуссии о том, как нам обустроить будущее", - сказал Саакашвили. Он отметил, что необходимо вести дискуссии о том, какой будет Украина "после Порошенко". Бывший губернатор также сообщил, что намерен продолжать "ездить и рассказывать" о том, что происходит на протестной акции.

Акция на площади Конституции перед здание Верховной рады началась в воскресенье около 12:00, в ней принимают участие более 500 граждан, а их безопасность обеспечивают порядка 1 тыс. силовиков. Само здание парламента остается оцепленным полицией, также частично перекрыта улица Грушевского, на которой ранее протестующие установили палатки.

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16.42

В Киеве произошла потасовка между полицией и участниками вече у здания Верховной рады.

Как сообщает АПА, об этом передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили со сцены заявил, что полиция “режет колеса нашей машины со звуком” и призвал участников собрания пойти и “забрать машину”. До этого все выступления шли при помощи маломощного звукового оборудования, поэтому многие не слышали спикеров.

Полиция перекрыла движение активистам, которые подошли к машине с оборудованием. Тогда они попытались прорвать кордон, из-за чего началась драка.

Организаторы вече призвали участников прекратить беспорядки. Депутат от фракции “Блок Петра Порошенко” Сергей Лещенко смог залезть за руль грузовика с аппаратурой. Вскоре после этого стычка затихла.