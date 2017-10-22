На побережье Японии обрушился тайфун "Лан"

2017-10-22 18:11 | www.apa.az | 4

Мощный тайфун "Лан" обрушился на побережье Японии, есть погибшие, региональные власти объявили обязательную эвакуацию.

Как передает АПА, об этом сообщает телеканал NHK.

По данным телеканала, один человек погиб при обрушении строительных лесов в городе Фукуока.

Власти ряда регионов объявили обязательную эвакуацию для 5,6 тысячи семей, еще 376 тысяч семей получили рекомендацию по возможности покинуть свои дома и перебраться в более безопасные районы.

В настоящий момент тайфун движется по направлению к острову Хонсю с юга со скоростью 45 километров в час. Скорость ветра достигает 162 километров в час.