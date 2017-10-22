Действующий глава Словении победил на президентских выборах

2017-10-22 21:40 | www.apa.az | 4

Президент Словении 53-летний Борут Пахор уже в первом туре одержал победу на очередных выборах главы государства.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, согласно опросам, Пахор получает 56,2% голосов. Его главный преследователь — мэр провинциального города Камник Марьян Шарец — набрал 22,5% голосов.

Если один из кандидатов набирает в первом туре свыше 50% голосов, второй тур не проводится.

Всего на пост главы государства претендуют 9 человек. Президент избирается сроком на 5 лет.