В США сошел с рельсов товарный поезд с 50 вагонов

2017-10-22 13:45 | www.oxu.az | 3

В американском городе Ноксвилл в штате Теннесси сошел с рельсов и повредил два здания товарный поезд, перевозивший контейнеры, предназначенные в дальнейшем для перевозки по морю.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает телеканал АВС.

Как рассказали телеканалу в компании Norfolk Southern Railway, которой принадлежит подвижной состав, с рельсов сошли около 20 вагонов. В результате происшествия вытоков опасных веществ не произошло. В то же время полиция Ноксвилла сообщает о 50 вагонах. Также в ведомстве сообщили, что в результате аварии были повреждены два дома. При этом о жертвах и пострадавших не сообщается. На месте происшествия работают пожарные и работники экстренных служб. Компания-перевозчик начала расследование причин аварии. Напомним, в конце августа в пригороде города Филадельфия в штате Пенсильвания столкнулись два пассажирских поезда. В результате аварии пострадали 42 человека. Тогда скоростной поезд столкнулся со стоящим составом на территории транспортного терминала Аппер Дарби в 30 минутах езды от Филадельфии.

A.M.