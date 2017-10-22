В Киеве проходит митинг в поддержку Саакашвили – ФОТО

2017-10-22 14:24 | www.oxu.az | 3

Сторонники Михаила Саакашвили в Киеве собираются на митинг перед Верховной Радой.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, митинг начался в 14.00 по бакинскому времени.

Перед зданием Рады уже собралось около ста человек. Они примкнули к нескольким сотням митингующих, не покидавших палатки, установленные перед парламентом страны. Количество митингующих увеличивается.

По словам представителя партии «Руха новых сил», председателем которой является М.Сааакшвили, Ивана Слободяныка, митинг заинтересовал представителей дипломатического корпуса, и вместе с Саакашвили на митинг придет Посол Бельгии в Украине. Как заявил Слободянык, на митинге планируется обсудить ситуацию в стране и план действий, диалога с властью.

Территория оцеплена представителями правоохранительных органов. Работает полевая кухня.

Напомним, М. Саакашвили поддержала «Объединенная диаспора азербайджанцев Украины», которую возглавляет Хикмет Джавадов.

Саакашвили прибыл на митинг, сейчас он встречается с митингующими из палаточного лагеря. На митинге собралось около 300 человек.

A.M.