Тарана Махмудова: Baku Jazz Festival связывает поколения и страны (ФОТО)

2017-10-22 13:49 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Известная вокалистка Тарана Махмудова вместе своей группой выступит на XII Бакинском международном джаз-фестиваля, сообщает Trend Life. Концерт пройдет в Rotunda Jazz Club, 23 октября в 19:00.

Тарана Махмудова является единственным представителем Азербайджана на Baku Jazz Festival 2017, которая выступит с соло-концертом. Исполнительница выступит в сопровождении азербайджанских и грузинских музыкантов - Эльбей Мамедзаде (пиано), Михаил Джапаридзе (басс) и Гиорги Капанадзе (ударные).

Михаил Джапаридзе и Гиорги Капанадзе не впервые приезжают в столицу Азербайджана и считают, что Бакинский международный джаз-фестиваль одним из самых ожидаемых музыкальных событий года,

«Джаз – это музыка нашей жизни. Мы участвовали на многих международных фестивалях, к нам в Тбилиси на Kavkaz Jazz Festival приезжали исполнители и коллективы из Азербайджана, мы соседние страны и общность культуры всегда сближала нас. В Азербайджане большие джазовые традиции. Нам хорошо известно творчество композитора и пианиста Вагифа Мустафазаде, создателя нового направления в джазе - азербайджанского джаз-мугама. Он также был основателем различных ансамблей, первым из которых стало джаз-трио «Кавказ» при Госфилармонии Грузии. Впервые будем выступать с потрясающей вокалисткой Тараной Махмудовой и замечательным пианистом Эльбеем Мамедзаде, и думаем, наш вечер подарит зрителям множество ярких эмоций», - сказали Trend Life музыканты из Грузии.

По словам Тараны Махмудовой, синтез двух школ – азербайджанского и грузинского джаза станет ярким украшением Baku Jazz Festival 2017.

«На планете Земля обитает великое множество народов. У каждого своя культура, самобытная и оригинальная. У каждого свои обычаи и традиции, соблюдаемые на протяжении веков. Поэтому сближение народов через искусство является зачастую тем самым мостиком, который связывает поколения и страны. И джаз является универсальным языком общения через ритмы, импровизации, высокую музыку», - отметила Тарана Махмудова.

Бакинский международный джаз-фестиваль – это традиционно насыщенная музыкальная программа в исполнении известных азербайджанских и зарубежных джазменов. Фестиваль, который проходит с 20 по 28 октября, организован при поддержке министерства культуры и туризма и Фонда культуры Азербайджана.

В фестивале принимают участие музыканты и коллективы из Германии, Швеции, Турции, США, Норвегии, Польши, Швейцарии, Нидерландов, Грузии, Израиля, Франции, Мексики, Колумбии, Гвинеи и других стран.

В рамках фестиваля также проводится Международный конкурс молодых исполнителей "I am Jazzman!", дни азербайджанского джаза, концерт детского джаза, художественные выставки, мастер-классы и другие мероприятия.

(Автор: Вугар Иманов)