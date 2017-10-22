В первый день недели пойдет дождь

2017-10-22 14:29 | www.oxu.az | 3

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, будет временами пасмурно.

Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, в некоторых частях полуострова вероятно пойдет моросящий дождь.

Будет дуть временами усиливающийся северо-западный ветер. Ночью температура воздуха будет 11-15°, днем- 16-18°. В Баку температура ночью - 13-15°, днем- 16-18°.

Атмосферное давление вырастет от 758 мм до 767 мм ртутного столба. Ночью относительная влажность составит 75-80 %, днем 60-70 %.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Утром местами возможен туман и моросящий дождь, днем – в основном в западных и северных районах временами пойдет дождь, сопровождающийся молнией. Вероятно, дождь перейдет в ливень. Будет преобладать местами усиливающийся западный ветер. Ночью температура воздуха будет 9-14°, днем -17-22° . В горах ночью 3-8°, днем - 9-14°.

A.M.