Любовь и мода по-бакински (ФОТО)

2017-10-22 15:53 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в Excelsior Hotel & Spa прошло первое собрание клуба профессионалов и любителей моды в Азербайджане «Baku Fashion Club», сообщает Trend Life.

Участие азербайджанских дизайнеров в Неделях моды – стало основной темой дискуссий. На открытии вечера организатор и руководитель клуба BFC Любовь Гуторова-Пойраз представила клубу своего партнера по данному проекту, модельера-дизайнера, радиоведущую Media FM Ренару Шамсиеву.

В дискуссиях приняли участие руководитель Центра азербайджанской национальной одежды и Дома моды, доктор философии по искусствоведению Гюльнара Халилова, основатель бренда Salamakhina, участница Недели моды в Париже Александра Саламахина, редактор-контрибутор L'Officiel Azerbaijan Айхан Мусаханли, со-учредитель и креативный директор247 RAARE, пиар-директор Mercedes-Benz Fashion Week Bak Айсель Гусейнова, пиар – директор Azerbaijan Fashion Week Фидан Садыхова, дизайнеры Гюлюм Асадуллаева, Анар Гасымов, фэшн-блогер Айнур Гюзель, преподаватели, студенты и другие представители индустрии моды.

«Сферой услуг, задачей которой является создать и донести до покупателей образ модной и необходимой именно в данном сезоне продукции, а затем выгодно ее реализовать - является индустрия моды. И, в частности, этому служат проходящие Недели моды. На данный момент, индустрия моды развивается темпами, превышающими развитие в других отраслях промышленности. Индустрия моды - это определённый сектор экономики, включающий в себя производство и сбыт товаров (в том числе и услуг как товара), сопряжённые секторы. На моду влияют экономические, социальные и психологические факторы. Все это должно был серьёзно изучено, а международный опыт поможет нам развивать свою индустрию моды», - отметила Любовь Гуторова-Пойраз.

Мероприятие проходило в прямом эфире Facebook, и многие желающие могли наблюдать за ходом дискуссий, писать свои комментарии, предлагать новые идеи по развитию индустрии моды в стране.

(Автор: Вугар Иманов. Фото: Руслан Мамедов)