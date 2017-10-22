В Аргентине началось голосование на парламентских выборах

2017-10-22 16:08 | www.trend.az | 4

Избирательные участки для голосования на парламентских выборах открылись в воскресенье в Аргентине, передает ТАСС. По их итогам будут обновлены 127 из 257 мест в Палате депутатов и 24 из 72 - в Сенате.

Выборы в нижнюю палату парламента пройдут в столице Аргентины и во всех 23 провинциях страны. Членов верхней палаты изберут жители восьми регионов.

Основное внимание наблюдателей приковано к голосованию в крупнейшей провинции страны Буэнос-Айрес. На место в Сенате от этого региона претендует бывший президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер, которая специально для участия в выборах создала альянс "Гражданское единство". Основным соперником экс-главы государства будет бывший министр образования Эстебан Буллрич, возглавляющий сенатский список проправительственного альянса "Давайте изменим".

На обязательных первичных выборах 13 августа Фернандес де Киршнер и ее партнер по списку экс-глава МИД Хорхе Тайна набрали больше всего голосов, заручившись поддержкой 33,95% избирателей, сторонники правительства получили 33,74% голосов. Если по итогам сегодняшнего голосования "Гражданское единство" вновь победит, ему достанутся два места в Сенате от провинции Буэнос-Айрес, "Давайте изменим" - одно. Однако, согласно последним опросам общественного мнения, за два месяца лидерство перешло к проправительственным кандидатам.