На Мадагаскаре от вспышки чумы погибли 107 человек

2017-10-22 16:00 | www.oxu.az | 3

На Мадагаскаре от вспышки чумы погибли 107 человек, еще свыше 1150 могли быть инфицированы.

Как передает Oxu.Az, об этом сoобщает DW.

По данным лабораторных тестов, 300 случаев заражения подтверждены официально.

В странах Африки - Демократической Республике Конго, Танзании, Мадагаскаре - инциденты с инфицированием бубонной чумой регистрируются практически ежегодно.

В этом году, однако, вспышка «намного более опасна», пояснили в Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца. Это связано с тем, что случаи заражения были зафиксированы в более ранний период, чем прогнозировали эксперты.

A.M.