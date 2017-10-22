Солдат ВС Азербайджана стал шехидом

2017-10-22 16:32 | www.oxu.az | 5

22-го октября в результате нарушения режима прекращения огня подразделениями вооруженных сил Армении, погиб военнослужащий Вооруженных сил Азербайджана, солдат Зейналов Джаббар Фируддин оглы.

Руководство Министерства Обороны выражает глубокое соболезнование родным и близким шехида!

Об этом Oxu.Az сообщили в Минобороны Азербайджана.

В последние дни представители различных властных структур Армении, в том числе министр иностранных дел Эдвард Налбандян, выступали с ложными и клеветническими заявлениями о якобы гибели армянского военнослужащего в результате огня с азербайджанской стороны. Распространенные позже сообщения о том, что армянский военнослужащий погиб от выстрела своего же сослуживца, еще раз доказывают необоснованность подобных заявлений высокопоставленных лиц Армении и являются доказательством криминализации армии противника, а также царствующего в ней хаоса.

Подобными лицемерными и безответственными заявлениями руководство Армении пытается формировать у международной общественности и армянского народа ложное мнение о реальной ситуации на линии противостояния войск, а также оправдать свои провокации и избежать ответственности.

Министерство Обороны заявляет, что вся ответственность за провокацию противника на линии фронта ложится на криминальное военно-политическое руководство Армении.

A.M.