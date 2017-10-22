В результате провокации Армении погиб азербайджанский солдат

2017-10-22 16:27 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В результате нарушения режима прекращения огня подразделениями вооруженных сил Армении, в воскресенье погиб военнослужащий Вооруженных сил Азербайджана, солдат Зейналов Джаббар Фируддин оглы, говорится в сообщении министерства обороны Азербайджана.

Руководство министерства обороны выражает глубокое соболезнование родным и близким шехида!

В последние дни представители различных уровней власти Армении, в том числе министр иностранных дел Эдвард Налбандян, выступали с ложными и клеветническими заявлениями о якобы гибели армянского военнослужащего в результате огня с азербайджанской стороны.

Распространенные позже сообщения о том, что армянский военнослужащий погиб от выстрела своего же сослуживца, еще раз доказывают необоснованность подобных заявлений высокопоставленных лиц Армении и являются доказательством криминализации армии противника, а также царствующего в ней хаоса.

Подобными лицемерными и безответственными заявлениями руководство Армении пытается формировать у международной общественности и армянского народа ложное мнение о реальной ситуации на линии противостояния войск, а также оправдать свои провокации и избежать ответственности.

Министерство обороны заявляет, что вся ответственность за провокацию противника на линии фронта ложится на криминальное военно-политическое руководство Армении.