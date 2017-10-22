Австрийские хирурги скрепляют переломы винтами из человеческих костей

2017-10-22 17:18 | www.oxu.az | 4

Специалисты по биомеханике из Университета Граца (Австрия) и немецкого стартапа surgebright разработали методику по изготовлению хирургических винтов из человеческих костей.

Как передает Oxu.Az, для скрепления сломанных костей хирурги используют винты из биосовместимых материалов – как правило, титана или нержавеющей стали. Металлические винты прочные и надежные, но тяжелые и часто мешают пациентам в быту, а для того чтобы достать их, приходится делать новую операцию. Австрийские и немецкие ортопеды и специалисты по биомеханике предлагают органическую альтернативу металлическим винтам – Shark Screw, винты из плотной и твердой средней части бедренной кости человека.

Костяные винты производит берлинский стартап surgebright совместно с Немецким институтом пересадки тканей и клеток(DIZG). Их уже используют хирурги 14 австрийских клиник. Сырьем служат кости людей, при жизни подписавших документы, разрешающие использовать их ткани и органы для пересадки другим людям (в России такое согласие не требуется, все граждане считаются потенциальными посмертными донорами, если родственники покойного не возражают). Перед тем, как использовать биоматериал, эксперты проверяют его на соответствие: прочность, отсутствие внутренних полостей, эпидемиологическую безопасность.

Сейчас идет работа над новым дизайном винта, специально предназначенным для операций на костях ног и челюстно-лицевой хирургии.В обоих случаях есть свои сложности. Для операций на верхней челюсти нужны очень маленькие винтики – длиной около 2 см, но нагрузки они должны выдерживать значительные, поскольку челюстные мышцы – самые сильные мышцы тела (в относительных цифрах) и регулярно оказывают на челюсти серьезное давление. Для лечения переломов ног нужны винты большего размера (4–6 см), но они тоже должны выдерживать большие нагрузки, объясняют инженеры surgebright.

A.M.