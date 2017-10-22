В Мингячевире 34-летний мужчина умер от ножевых ранений

2017-10-22 18:15 | www.oxu.az | 3
В Мингячевире произошла поножовщина.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел в центре Мингячевира.
Так, Парвиз Мамедов 1983 г.р. получил ножевые ранения рядом с парикмахерской, в которой работал. П.Мамедов скончался по пути в больницу.
Сотрудники правоохранительных органов в результате оперативно-поисковых мероприятий задержали подозреваемого по имени Эльдар.
Задержанный во время предварительных показаний в полиции заявил, что совершил убийство из ревности. По его словам, П.Мамедов дважды звонил его супруге.
По факту в прокуратуре города Мингячевир начато уголовное дело.
A.M.