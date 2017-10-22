США не нужна поддержка ЕС для усиления санкций против Ирана, заявил Трамп

2017-10-22 19:02 | www.trend.az | 3

Президент США Дональд Трамп заявил, что США не нужна поддержка ЕС для возможного усиления санкций против Ирана и что европейцы могут "продолжать зарабатывать" на торговых связях с Ираном, передает РИА Новости.



"Вообще-то я им сказал, они мне друзья, я с ними всеми в хороших отношениях, будь то Эммануэль или Ангела или другие. Мне эти люди очень нравятся. Я сказал им: продолжайте зарабатывать деньги, не беспокойтесь, вы нам для этого не нужны", - сказал Трамп в интервью Fox News.

По его словам, "когда Иран покупает товары у Германии, Франции и других, это миллиарды долларов".

"Даже у нас они собирались купить "Боинги", посмотрим, что с этой сделкой произойдет. Когда они делают эти покупки, для этих стран немного сложно что-то сделать", - добавил Трамп.