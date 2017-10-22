Саакашвили на митинге возле Рады призвал ликвидировать Нацгвардию Украины и СБУ – ОБНОВЛЕНО

2017-10-22 18:22 | www.oxu.az | 3

Национальная гвардия Украины обслуживает интересы власти, поэтому должна быть ликвидирована.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил бывший губернатор Одесской области и лидер партии «Рух новых сил», экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, выступая в воскресенье на митинге у здания парламента страны.

Он выразил возмущение тем, что на нужды Нацгвардии выделяется в 2,5 раза больше средств, чем на украинскую армию. Саакашвили заявил, что «эти деньги нужно отдать украинским гражданам». Бывший грузинский президент также выступил за упразднение Службы безопасности Украины и создание «эффективной службы внешней разведки».

Саакашвили обвинил главу государства Петра Порошенко в чрезмерном обогащении на фоне того, что экономика страны растет очень медленно.

Экс-губернатор обвиняя Порошенко в том, что с его подачи на Украине осуществляются репрессии против соратников Саакашвили.

Также на митинге у здания украинского парламента Саакашвили призвал продолжать протест, несмотря ни на что. «Мы будем продолжать, даже если меня кто-то скрутит, схватит, мы продолжаем эту борьбу. Они не смогут нас победить», - сказал лидер партии.

Саакашвили сообщил, что со следующей недели меняется формат протеста, теперь он будет более «информативным». «Необходимо перестроить эту площадку. У нас тут будут выставочные стенды, семинары, дискуссии о том, как нам обустроить будущее», - сказал Саакашвили. Он отметил, что необходимо вести дискуссии о том, какой будет Украина «после Порошенко». Бывший губернатор также сообщил, что намерен продолжать «ездить и рассказывать» о том, что происходит на протестной акции.

Акция на площади Конституции перед здание Верховной рады началась в воскресенье около 12:00, в ней принимают участие более 500 граждан, а их безопасность обеспечивают порядка 1 тыс. силовиков. Само здание парламента остается оцепленным полицией, также частично перекрыта улица Грушевского, на которой ранее протестующие установили палатки.

17:46

В Киеве произошла потасовка между полицией и участниками вече у здания Верховной рады.

Как сообщает Oxu.Az, об этом передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили со сцены заявил, что полиция «режет колеса нашей машины со звуком» и призвал участников собрания пойти и «забрать машину». До этого все выступления шли при помощи маломощного звукового оборудования, поэтому многие не слышали спикеров.

Полиция перекрыла движение активистам, которые подошли к машине с оборудованием. Тогда они попытались прорвать кордон, из-за чего началась драка.

Организаторы вече призвали участников прекратить беспорядки. Депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Сергей Лещенко смог залезть за руль грузовика с аппаратурой. Вскоре после этого стычка затихла.

A.M.