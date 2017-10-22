Турецкие фанаты поддержали «Карабах» – ФОТО

2017-10-22 18:39 | www.oxu.az | 4

Фанаты турецких клубов «Бурсаcпор» и «Трабзонспор» выразили свою солидарность с болельщиками «Карабаха» после скандальной заметки в газете Sabah.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на haqqin.az, на матче чемпионата Турции между футбольными клубами «Сивасспор» и «Бурсаспор» болельщики последнего развернули хореографию со словом QARABAĞ, наподобие той, что ранее была представлена азербайджанскими фанатами «Карабаха» на его игре против «Атлетико».

В свою очередь поклонники «Трабзонспора» в том же стиле составили хореографию «TRABZON», дополненную азербайджанским триколором.

Кроме того, одна из фанатских групп «Фенербахче» призвала на сегодняшнем дерби с «Галатасараем» также раскрыть баннер с надписью: «Карабах».

Напомним, что журналист Мевлют Тезел на страницах газеты Sabah высмеял болельщиков футбольного клуба «Карабах» за их хореографию на матче с «Атлетико».

Публикация вызвала крайне негативную реакцию в Азербайджане. Многие любители футбола в нашей стране были возмущены тем, что популярное, да к тому же еще и проправительственное, издание братской страны позволяет себе издевки в адрес азербайджанских болельщиков.

Турецкому изданию ответили глава пресс-службы «Карабаха» Нурлан Ибрагимов и исполнительный директор клуба Эмрах Челикель. Спустя некоторое время статья была удалена с сайта издания. Сам автор извинился за содеянное в своем твиттере и даже написал по этому поводу отдельную статью в той же Sabah.

A.M.