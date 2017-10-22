Азербайджан попал в тройку крупнейших стран-инвесторов Турции

2017-10-22 19:55 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджан попал в тройку крупнейших зарубежных стран- инвесторов в экономику Турции по итогам восьми месяцев текущего года, говорится в сообщении Центробанка Турции.

Лидером по объёму прямых инвестиций оказались Нидерланды, вложившие в Турцию 1,5 миллиарда долларов, второе место заняла Испания (1,46 миллиарда долларов), а третье место - Азербайджан с инвестициями в 335 миллионов долларов.

"Совокупный объем прямых инвестиций Китая и США в Турции за указанный период в целом составил 100 миллионов долларов", - говорится в сообщении Центробанка Турции.

В сообщении отмечается, что зарубежные инвестиции в экономику Турции по сравнению с аналогичным периодом 2016 года выросли на 28,8 процента, составив за восемь месяцев текущего года 4,9 миллиарда долларов.

Отметим, что азербайджанские инвестиции в экономику Турции по итогам первого полугодия достигали 305 миллионов долларов, и страна занимала четвертое место в списке зарубежных инвесторов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

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