В Японии правящая коалиция получила конституционное большинство на выборах

2017-10-22 20:44 | www.trend.az | 3

Правящая коалиция Либерально-демократической партии (ЛДП) и партии Комэйто обеспечила конституционное большинство на завершившихся в воскресенье выборах в нижнюю палату парламента, получив две трети депутатских мандатов, результаты подсчетов бюллетеней в прямом эфире транслируют все японские телеканалы, передает РИА Новости.



По состоянию на 01.20 понедельника по местному времени (19.20 воскресенья мск), как сообщает телеканал "Асахи-ТВ", Либерально-демократическая партия получает 281 место из 465. Ее традиционный партнер по коалиции - партия Комэйто - получает 29 мест.

Для внесения изменений в конституцию страны необходимо решение парламента, принятое двумя третями депутатов обеих палат, после чего вопрос выносится на референдум. Две трети мест в нижней палате парламента также достаточно для проведения любого законопроекта коалиции за счет повторного голосования в нижней палате даже в том случае, если он будет отклонен в верхней палате.

Созданная в конце сентября губернатором Токио Юрико Коикэ Партия Надежды получает 49 места, а Конституционно-демократическая партия - 51.