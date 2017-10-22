Футболист "Милана" был удалён с поля после просмотра видеоповтора

2017-10-22 20:12 | www.oxu.az | 4

Защитник «Милана» Леонардо Бонуччи был удалён с поля во время матча девятого тура чемпионата Италии по футболу с «Дженоа» после использования системы видеопомощи арбитрам.

Оxu.Az со ссылкой на ТАСС сообщает, что на 22-й минуте встречи Бонуччи вступил в борьбу с игроком «Дженоа» Александро Рози, после которой последний оказался на газоне.

Просмотр видеоповторов эпизода позволил судье встречи Пьеро Джакомелли сделать вывод, что защитник «Милана» умышленно ударил оппонента локтем в лицо, и показать ему прямую красную карточку.

Ранее сообщалось, что «Милан» в меньшинстве не смог обыграть «Дженоа» в чемпионате Италии.

Н.Г.