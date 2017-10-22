Операция по освобождению заложников в центральной Англии завершилась - ОБНОВЛЕНО

2017-10-22 22:39 | www.apa.az | 3

Операция по освобождению двух заложников в боулинг-клубе MFA на территории парка развлечений "Бермуда-парк" в городе Нанитон в центральной Англии завершилась.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, полиция осуществила штурм помещения, где удерживались заложники. Удерживавший их мужчина арестован, один человек был доставлен с места инцидента в больницу.

Ранее полиция Уорвикшира подтвердила, что инцидент не связан с терроризмом.

***

19:27

Вооруженный мужчина захватил в воскресенье заложников в здании боулинг-клуба в городе Нанитон графства Уоркшир в центральной Англии.

Как передает АПА, об этом сообщает газета The Daily Mirror.

По ее данным, нападавший вооружен ружьем. В Twitter местной полиции указывается, что в парке Нанитона, где располагается боулинг, “произошел инцидент”. Стражи порядка выехали на место ЧП, жителей просят избегать место происшествия.