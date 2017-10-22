Тиллерсон призвал Тегеран вывести войска из Ирака

2017-10-22 20:49 | www.oxu.az | 3

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал иностранные вооруженные группировки, в частности, иранские, покинуть Ирак с приближением победы над террористической группировкой «Исламское государство», сообщает Оxu.Az со ссылкой на ТАСС.

«Конечно, там находятся иранские вооруженные группировки, и сейчас, когда битва против террористической группировки "Исламское государство" подошла к концу, эти вооруженные группировки должны вернуться на родину, всем иностранным боевикам следует вернуться домой», — отметил Тиллерсон на пресс-конференции в Эр-Рияде.

Он побывал с третьим за год визитом в Саудовской Аравии, где участвовал в церемонии создания координационного совета между Саудовской Аравией и Ираком.

Н.Г.