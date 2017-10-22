Генетически модифицированные куриные яйца содержат лекарство от рака

2017-10-22 21:05 | www.oxu.az | 4

Издание The Japan News опубликовало сообщение о том, что исследователи из Национального индустриально-технологического института (AIST) с успехом завершили эксперименты по генетической модификации петушиных половых клеток.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, oплодотворенные ГМ-спермой яйцеклетки развиваются в яйца, в которых идет активный синтез бета-интерферона — белка, очень важного для работы иммунной системы человека, активного компонента лекарств от многих видов рака и гепатита.

Гены, кодирующие бета-интерферон, ввели в клетки, вырабатывающие сперматозоиды петухов. Затем ГМ-спермой оплодотворили куриные яйцеклетки и получили первое поколение петухов, в семенниках которых ГМ-сперматозоиды вырабатывались уже без вмешательства генетиков. Спустя несколько поколений появилась новая порода куриц с закрепленной генетической модификацией. Анализ подтвердил, что белок яиц кур этой породы богат интерфероном (конкретные цифры не сообщаются).

Результат экспериментов — три курицы, несущие яйца раз в один-два дня. В будущем исследователи планируют довести содержание интерферона в белке до 100 мг; это должно резко удешевить производство препарата, себестоимость которого сегодня достигает 50 тыс. руб. за дозу в несколько мг. В настоящее время интерфероны человека производятся с помощью генетически модифицированного штамма бактерии E. coli, иногда (крайне редко) — путем химического синтеза. Иногда в организм пациента вводят не сам интерферон, а его индукторы — вещества, стимулирующие выработку интерферона клетками иммунной системы.

Технологию разработали биотехнологи токийской компании Cosmo Bio Co. при поддержке AIST и Национальной организации исследований в области агротехнологий и пищевой промышленности.

A.C.

