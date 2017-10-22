Пожар на ростовском рынке Атлант ликвидирован - ВИДЕО

2017-10-22 21:12 | www.oxu.az | 4

Пожарные ликвидировали возгорание в павильоне на рынке «Атлант» в Аксайском районе Ростовской области, сообщает Оxu.Az со ссылкой на ТАСС.

В ведомстве сообщили о том, что открытый огонь пожарные ликвидировали в 20:07 по бакинскому времени.

Общая площадь возгорания составила 1,4 тыс. кв. м. О локализации пожара было объявлено в 18:31.

Информация о возгорании на рынке под Ростовом-на-Дону экстренным службам поступила в 15.36.

Пожару был присвоен четвертый номер сложности. Два часа назад сообщалось о том, что на месте ЧП начали работать дознаватели.

Н.Г.