Пожар на ростовском рынке Атлант ликвидирован - ВИДЕО

2017-10-22 21:12 | www.oxu.az | 4
Пожарные ликвидировали возгорание в павильоне на рынке «Атлант» в Аксайском районе Ростовской области, сообщает Оxu.Az со ссылкой на ТАСС.
В ведомстве сообщили о том, что открытый огонь пожарные ликвидировали в 20:07 по бакинскому времени.
Общая площадь возгорания составила 1,4 тыс. кв. м. О локализации пожара было объявлено в 18:31.
Информация о возгорании на рынке под Ростовом-на-Дону экстренным службам поступила в 15.36.
Пожару был присвоен четвертый номер сложности. Два часа назад сообщалось о том, что на месте ЧП начали работать дознаватели.
Н.Г.