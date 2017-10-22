На трассе Баку-Газах автомобиль упал в канал

2017-10-22 21:33 | www.oxu.az | 4
В результате ДТП в Евлахском районе с участием автомобиля марки BMW, ранения получили водитель и пассажир иномарки, сообщает Оxu.Az со ссылкой на Report
На трассе Баку-Газах, на территории села Самедабад, автомобиль потеряв управление упал в канал.
В результате, жители города Гянджа, Рамин Муслим оглы Мамедов 1984 г.р. и Исфендияр Нафиг оглы Асланов 1985 г.р. получили различные телесные повреждения. В главном управлении дорожной полиции ведется расследование.
Н.Г.