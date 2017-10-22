Глава Словении победил на президентских выборах

2017-10-22 21:44 | www.oxu.az | 3

Президент Словении 53-летний Борут Пахор уже в первом туре одержал победу на очередных выборах главы государства, сообщает Оxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

Согласно опросам, Пахор получает 56,2% голосов. Его главный преследователь — мэр провинциального города Камник Марьян Шарец — набрал 22,5% голосов.



Если один из кандидатов набирает в первом туре свыше 50% голосов, второй тур не проводится.



Всего на пост главы государства претендуют 9 человек.

Президент избирается сроком на 5 лет.

Н.Г.