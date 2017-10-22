Звезда "Такси" поддержал азербайджанца в России – ВИДЕО

2017-10-22 22:12 | www.oxu.az | 3

Российский музыкальный проект исполнил мечту азербайджанского исполнителя, организовав встречу с его любимым актером.

Известный в мире "таксист", французский актер Даниэль Моралес посетил проект "Новая Фабрика звезд" российского канала МУЗ-ТВ и поддержал азербайджанского участника Эльмана Зейналова, сообщает Оxu.Az со ссылкой на страницу певца в социальной сети Instagram.

"Заказал такси, а тут такой водитель попался. Кто узнал? Спасибо МУЗ-ТВ за таких гостей, сбылась еще одна моя мечта", - написал Зейналов.

Во время встречи актер дал свои советы певцу и его коллегам.

В общей сложности в проекте принимают участие 16 человек из разных городов России, которые мечтают стать исполнителями.

Эльман Зейналов родился в Сумгайыте, а потом вместе с семьей переехал в Ростов-на-Дону. Зейналов уверен в своем таланте и верит в победу.

"Фабрика звезд" - телевизионный музыкальный проект, создан в 2002 году для поддержки молодых исполнителей. Многие звезды российской эстрады являются его бывшими участниками.