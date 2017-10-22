"Грузинская мечта" получила 55,73% голосов на выборах в органы самоуправления

2017-10-22 23:38 | www.apa.az | 4

Правящая партия "Грузинская мечта" (ГМ) получила 55,73% голосов избирателей на прошедших 21 октября выборах по пропорциональным партийным спискам депутатов сакребуло (орган местного самоуправления) четырех самоуправляемых городов и 59 муниципалитетов страны.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, такие данные обнародовала в воскресенье вечером Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии после обработки бюллетеней со всех 3 тыс. 644 избирательных участков страны.

На втором месте находится бывшая правящая партия "Единое национальное движение" (ЕНД), получившая 17,07% голосов, на третьем - "Европейская Грузия" (10,49%), на четвертом - "Альянс патриотов Грузии" (6,56%), на пятом - Лейбористская партия (3,27%).