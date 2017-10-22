Полад Бюльбюль оглы награжден медалью

2017-10-22 22:36 | www.oxu.az | 3

Заслуженный деятель искусств РФ, президент общественного благотворительного фонда "Русское исполнительное искусство" Валерий Ворона в воскресенье вручил послу Азербайджана в России Поладу Бюльбюль оглы юбилейную медаль, посвященную 25-летию этой организации, сообщает Оxu.Az со ссылкой на ТАСС.

Церемония награждения открыла юбилейный гала-концерт "Россия - музыкальная держава" в Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского.

Ворона отметил значительный вклад Бюльбюль оглы в развитие российского и мирового искусства. По словам президента фонда, посол Азербайджана "очень много сделал для музыкальной культуры".

В ответ Бюльбюль оглы выразил признательность руководителю организации. "Я хочу поблагодарить [вас] за эту награду, пожелать творческих успехов всем присутствующим", - сказал он. Дипломат также подчеркнул исключительную роль фонда в поддержке развития российской и мировой культуры.

Н.Г.