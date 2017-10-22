Будущие самые желанные женщины мира: новые ангелы Victoria's Secret – ФОТО

2017-10-22 22:48 | www.oxu.az | 4

Стать «ангелом» Victoria's Secret для каждой модели - это не просто коммерческий успех и статус секс-символа, но также попадание в высший эшелон звезд первой величины.

Каждый год тысячи моделей штурмуют кастинги бренда, но стать второй Жизель Бундхен есть шанс лишь у единиц - в этом году на шоу, которое состоится в Шанхае 28 ноября, отправятся 17 новых «ангелов».

Как передает Oxu.Az, Elle.ru представил подборку будущих самых желанных женщин мира, которые проснутся 29 ноября суперзвездами мирового подиума.

Надин Леопольд - одна из любимиц Victoria’s Secret, но прежде ее выбирали лишь для лукбуков бренда. В этом году австрийка, наконец-то, выйдет на подиум — говорят, ей достанется один из лучших комплектов.

Амилна Эстевао родом из Анголы - удивительно, но уже сейчас ее ставят в пример коллегам-ровесницам. На недавних Неделях моды она участвовала почти в каждом показе и уже получила прозвище новой Наоми: действительно, такими безупречными ногами может похвастать лишь черная пантера.

Немка Розмарин де Кок неоднократно снималась для лукбуков Victoria’s Secret, так что для нее участие в шоу - большой шаг вперед. Кто знает, возможно, скоро она займет место в основном составе ангелов? А пока девушка покоряет мировые подиумы и заключает рекламные контракты с Tom Ford.

Британка Алексина Грэм - новый амбассадор L'Oréal Paris и по совместительству лучшая подруга Барбары Палвин. Ее абсолютно космическая внешность в сочетании с идеальной фигурой, кажется, сразили наповал строгое жюри VS.

Ванесса Муди здорово отличается от всего состава новеньких - ее внешность далека от коммерческой. Дизайнеры любят ее за мальчишеский стиль и аристократичную грацию и прочат ей карьеру лишь в высокой моде, но Муди непреклонна - не только же в рекламе Fendi и Chanel сниматься.

Молодая российская модель Юлия Белякова вот уже несколько лет покоряет зарубежные подиумы: она сотрудничает с такими брендами как Marc Jacobs, Roberto Cavalli и Gucci и появляется почти на всех показах Недель моды.

Еще одна русскоговорящая девушка в новом составе VS - украинка Дарья Хлистун. Многие сравнивают ее с Милой Йовович, но важно одно: мировые дизайнеры явно разглядели в Даше то, что отличает ее от остальных.

Фрида Аасен - Памела Андерсон нового поколения родом из Норвегии. Этой девушке чувственные черты лица и безупречная фигура достались от природы, за что ее обожают все глянцевые издания и, конечно, самые известные бельевые бренды.

Француженка китайского происхождения Эстель Чен - новая муза Philipp Lim и Elie Saab. Похоже, после шоу она получит еще больше впечатляющих предложений.

Бразильянку Жизель Оливьера обожают такие марки, как Dior, La Perla и Etam, с последним брендом она и вовсе сотрудничала весь последний год — похоже, она знает толк в красивом белье.

Похоже, весь Шанхай будет с интересом наблюдать за дебютом китайской модели Ксин Кси - недавно она стала лицом Bobbi Brown и регулярно появляется на обложках знаменитых глянцевых журналов по всему миру.

Два года назад американка из Судана Грейс Бол стала новой музой эпатажного дизайнера головных уборов Филипа Трейси, в которой он увидел новую Грейс Джонс. С тех пор карьера девушки пошла в гору — ее обожает Вивьен Вествуд, а еще без Грейс не обходится ни один показ Givenchy и Maison Martin Margiela.

Самиле Берманелле довольно быстро стала самой востребованной моделью родной Австралии, а затем отправилась покорять Европу и Азию - на ее счету уже два десятка обложек и сотрудничество с Dolce & Gabbana и Blumarine.

В родной жаркой Австралии Виктория Ли - лицо бренда купальников Seafolly, а еще она нередко появляется на обложках местного Vanity Fair. Серьезный бонус — кукольная внешность и сногсшибательная улыбка, чем не ангел?

Дочь легендарной французской модели Катуши Найан Айден Кертис уже давно в модельном бизнесе - многие называют ее новой Тайрой за сходство с супермоделью 90-х. И все же в ней есть какая-то загадочная особенность, которая делает ее любимицей всех известных брендов.

Еще одна девушка из Анголы - Алесия Моралес уже успела сняться в рекламной кампании MAC и для десятков обложек, но, кажется, все самое интересное у этой девушки с золотистой кожей впереди.

Не так давно Майова выиграла конкурс Elite Model Look в Нигерии и почти сразу стала лицом Calvin Klein, а еще ее обожают Dolce & Gabbana и DKNY.

A.C.

