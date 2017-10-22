Операция по освобождению заложников в Англии завершилась- ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

2017-10-22 22:57 | www.oxu.az | 3

Операция по освобождению двух заложников в боулинг-клубе MFA на территории парка развлечений "Бермуда-парк" в городе Нанитон в центральной Англии завершилась, сообщает Оxu.Az со ссылкой на ТАСС.

Полиция осуществила штурм помещения, где удерживались заложники. Удерживавший их мужчина арестован, один человек был доставлен с места инцидента в больницу.



Ранее полиция Уорвикшира подтвердила, что инцидент не связан с терроризмом.

21:52

Несмотря на то что прошло больше двух часов после прибытия правоохранителей на место ЧП, подробности инцидента не сообщаются, сообщает Оxu.Az со ссылкой на ТАСС.

Полиция британского графства Уорикшир заявила, что взятие заложников в парке развлечений "Бермуда-парк" в городе Нанитон не имеет отношения к терроризму.

Офицеры полиции в настоящий момент занимаются инцидентом, происходящим в "Бермуда-парке" в Нанитоне, и подтверждают, что этот инцидент не связан с какими-либо террористическими действиями, говорится в заявлении.

С момента прибытия правоохранителей на место происшествия прошло более двух часов. Другие детали инцидента не приводятся.

20:04

Вооруженный мужчина захватил в воскресенье заложников в здании боулинг-клуба в городе Нанитон графства Уоркшир в центральной Англии, сообщает Оxu.Az со ссылкой на ТАСС.

Нападавший вооружен ружьем.

В Twitter местной полиции указывается, что в парке Нанитона, где располагается боулинг, "произошел инцидент".

Стражи порядка выехали на место ЧП, жителей просят избегать место происшествия.

Н.Г.