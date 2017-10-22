Познер опроверг сообщения о поддержке Собчак

2017-10-22 23:00 | www.oxu.az | 4

Журналист Владимир Познер опроверг сообщения СМИ о том, что он якобы поддержал телеведущую Ксению Собчак в её намерении участвовать в президентских выборах 2018 года в России, сообщает Оxu.Az со ссылкой на телеканал RT.

«Я вовсе не поддержал и не поддерживаю кандидатуру Ксении Собчак в президенты России, что, на мой взгляд, очевидно вытекало из того, что я написал в ответ на вопрос одного из моих зрителей», — сообщил журналист в Instagram.

Ранее политолог, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов в беседе с RT прокомментировал намерение Собчак участвовать в президентских выборах.

18 октября Собчак объявила о своём участии в выборах президента России.

Н.Г.